来年2月末で閉店のイオン土崎港店で売り尽くしセール “崎ジャス”のさまざまな思い出胸に…来店客が買い物楽しむ 秋田市
来年2月末で閉店する秋田市のイオン土崎港店で、売り尽くしセールが始まりました。
開店から約半世紀、さまざまな思い出を胸に、来店客があとわずかな期間となった買い物を楽しんでいました。
残すところ約2か月半。46年余りの歴史に幕を下ろす、イオン土崎港店です。
「私が幼稚園の頃、初めて迷子のアナウンスをされたのは、ここ、イオン土崎港店でした。来年2月末の閉店に伴い、きょうから売り尽くしセールが始まりました。」
来店したことがある多くの人にもう一度足を運んで欲しいという思いから、閉店まで2か月余りの11日、セールをスタートさせました。
1979年12月にジャスコ土崎港店としてオープンし、地域の人に愛されてきたイオン土崎港店。
生活スタイルの変化などに伴い、来年2月末で閉店することが決まっています。
「開店してからずっと来てましたよ」「さみしい、ここなくなればあと、ねえ、どこに買いに行けばいいの(笑)」
「ちっちゃいころやっぱりここらへんちょっと行くところあんまりなくて、子どもの売り場で買い物をした思い出はありますね。ゲーム買ってもらったり」「家族、またおじいさんおばあさんたち連れてきながら、思い出っていうか思い出しながら来たいなとは思いますね」
さまざまな思い出を胸に、来店客があとわずかな期間となった買い物を楽しんでいました。
イオン土崎港店 相原利広店長
「やっぱり地域の方にはジャスコ土崎で通称崎ジャスというのが通ってるんだなと」「秋田県のイオングループの中で一番歴史が古いお店でございますので、最後の思い出ともかまいませんので、一度、2月までにご来店いただければなーと思っております」
売り尽くしセールは、商品を入れ替えながら閉店する来年2月28日まで行われます。
