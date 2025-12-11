ハタハタ調査の最前線に密着！ 実態把握に向け県の調査船が出航 資源量の少なさが改めて浮き彫りに… 秋田・男鹿市
初漁の便りがまだ届いていない季節ハタハタ、いつ接岸するのかの予想もしっかりできない状況です。
実態の把握に向けて県水産振興センターは10日、沖合の状況を調べる船を出しました。
ハタハタ調査の最前線に密着すると、資源量の少なさが改めて浮き彫りになってきました。
沿岸の季節ハタハタ漁も、沖合の底引き網漁も行われる男鹿市の船川漁港。
隣接する港を出発点にして、10日、県水産振興センターのハタハタ調査が行われました。
「久しぶりの操業ですので事故のないようにお願いします。よろしくお願いします」
約1か月半ぶりに出航する県の調査船千秋丸。
船内 操縦席
「それでは出航します。クラッチ管」「クラッチ管」
操縦席と外のやりとり
「艫、レッコ」「艫レッコしました」
千秋丸は50年余り前から秋田沖でハタハタの生育状況などを調べています。
しかし今シーズンは天候に恵まれず、資源量の減少も相まってまだ十分な調査ができていません。
研究員 松井崇人さん
「これまで、去年であれば1回でとれた量ぐらいでしかとれていないというのがあるので、出られる回数とかもちょっと少なくなっていたりとかするので、その辺も含めて今回とれれば。もう少しサンプル増やしていきたいなというところで考えています」
向かった先は港から約20キロほど離れた沖合です。
ハタハタは普段、水温が低い沖合の海の底に生息している深海魚です。
海がしけて沿岸の水温が下がるころに潮の流れに乗って岸までやってきて卵を産みつけます。
これが季節ハタハタです。
しかし、今シーズンはまだ初漁の便りが届いていません。
ハタハタは沖合にとどまっているとみられています。
海洋調査も行っている千秋丸。
水温や塩分、それにプランクトンの濃度など深さで変わるデータも観測します。
船員と松井さんのやりとり
「水温のほうが高い」「んだから」「なんなのやこれ」「10メートル20メートルのほうが低い。表面は？」「14度くらいです」
研究員 松井崇人さん
「温度が逆なんですよ」「底の水温が16度、100メートルくらいで16度あって、ただ、今表層10メートルとか20メートルくらいまでは14度くらいの水温になっている。普通深く行ったほうが温度下がるんですけど逆転しているなという状況ですね。だから表層が最近寒くなって冷えているけど、底の方まで冷え切っていないという状況に今なっています」
変化を続ける海の環境。
続いて、ハタハタの生息状況などを調べました。
底引き網漁と同じ仕組みで海底に網を入れて魚を水揚げします。
約1か月半ぶり、今シーズン4回目の千秋丸の網入れ。
網に取り付けられたカメラの映像です。
水深約100メートル。
日光がほとんど届かない海の底の状況をライトで照らして記録しながら調査を進めます。
今シーズンはこれまでに接岸の予想に使えるハタハタはわずか9匹しか集まっていません。
仕掛けた網にハタハタの姿はありませんでした。
研究員 松井崇人さん
「本当はもっと深いところやらなきゃいけないんですけど、ちょっとそこまでできなかったので今回は」
天気は良かったものの、沖合は波にうねりがあった10日。
ハタハタがいる可能性が高い、より深い海底の調査を行うことはできませんでした。
県水産振興センターは千秋丸の調査結果などをもとに初漁予想日を算出してきましたが、今年はサンプル数が足りず、初めて参考値として公表しました。
その予想日からすでに1週間がすぎています。
研究員 松井崇人さん
「やっぱり資源量が少ないのが遅れる原因の一つにはなっているかなというところです。あとやっぱり水温状況も沖合のほうはやっぱり温度まだ高いなというふうに見ているのでその辺がどうか次第で変わって来るかとは思います」
資源が増える潮目の変化の兆しさえ見えてこないハタハタ。
吉報が届かないまま、12月も中旬に入っています。
沖合の底引き網漁も引き続き低調で、秋田県漁協のまとめによりますと、9月から10日までの水揚げは4.8トン足らずでした。
先月末からほとんど増えていない状況で、1995年の禁漁明け以降で最も少なかった昨シーズンの、同じ時期と比べて半分ほどのままです。