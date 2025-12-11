北川景子、吉沢亮と『ばけばけ』で約10年ぶりに共演して成長にしみじみ「すごい感動しました」

12月11日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で共演している北川景子と吉沢亮がVTR出演。お互いの印象の変化などを語った。

番組では、今年活躍した俳優や優れた作品を表彰する「ELLE CINEMA AWARDS 2025」授賞式に登壇した2人にインタビュー。

吉沢とは現在放送中の『ばけばけ』で10年ぶりに共演したという北川だが、かつて共演した際の印象について聞かれると、「キラキラ。キラキラしてるよ、今も。してるけど、もうなんかフレッシュな生まれたてのキラキラ」と笑顔で切り出した。

続けて、「お会いしない10年ぐらいの間にどんどんどんどん活躍されて。なんて素敵な大人になられたんだろうと思って。なんか、産んだみたいな（気持ち）」「現場でお会いした時に、すごい感動しました」とコメントした。

一方、吉沢は北川の印象について、「クールなイメージと言いますか、そういうのがすごい強かったので。こうやってご一緒させていただいて、こんなフランクな方なんだっていう。すごくいい意味でのギャップが（あった）」と明かしていた。