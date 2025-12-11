大阪のインフルエンザ ２週連続減少も動向注意 徳島県きょう警報を発表、インフル流行に地域差あり
インフルエンザの流行、大阪では２週連続で減少して府全体では警報レベルを下回りました。いっぽう徳島県はきょう「インフルエンザ警報」を発表、流行のタイミングに地域差が出ています。
大阪府感染症情報センターによりますと、２０２５年第４９週（１２月１日〜７日）の大阪府内におけるインフルエンザの報告数は、前週から１４％減の７８５２例で、定点あたりの報告数は２７．０８となりました。
ブロックごとの定点あたり報告数は、以下の通りで、最も高いのは北河内ブロックです。
複数の地域で警報レベルを超えていて、全体的に高水準が続いていて、府は今後の動向に注意が必要としています。
豊能 ２４．４１
三島 ２２．５９
北河内 ３５．５５
中河内 ３５．３１
南河内 ３２．３４
堺市 ２３．４８
泉州 ２２．６３
大阪市北部 ２９．５５
大阪市西部 ２８．９３
大阪市南部 ２３．３８
大阪市東部 １６．３０
いっぽう徳島県はきょう、県内のインフルエンザ患者の定点当たり報告数が３３．５５人となり、全域に「インフルエンザ警報」を発表しました。
三好で４４、美馬で３９、徳島で３８などと、警報レベルを超えていて、県は基本的な感染予防対策が有効だとして、マスクや手指の消毒、換気などの徹底をすすめています。