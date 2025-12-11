大阪のインフルエンザ　２週連続減少も動向注意　徳島県きょう警報を発表、インフル流行に地域差あり

写真拡大

　インフルエンザの流行、大阪では２週連続で減少して府全体では警報レベルを下回りました。いっぽう徳島県はきょう「インフルエンザ警報」を発表、流行のタイミングに地域差が出ています。

　大阪府感染症情報センターによりますと、２０２５年第４９週（１２月１日〜７日）の大阪府内におけるインフルエンザの報告数は、前週から１４％減の７８５２例で、定点あたりの報告数は２７．０８となりました。

　定点あたりの報告数は前週の３１．４５より減少していて、府全体として警報レベル（３０）はひとまず下回りました。

ブロックごとの定点あたり報告数は、以下の通りで、最も高いのは北河内ブロックです。

　複数の地域で警報レベルを超えていて、全体的に高水準が続いていて、府は今後の動向に注意が必要としています。

豊能　　　２４．４１
三島　　　２２．５９
北河内　　３５．５５
中河内　　３５．３１
南河内　　３２．３４
堺市　　　２３．４８
泉州　　　２２．６３
大阪市北部　２９．５５
大阪市西部　２８．９３
大阪市南部　２３．３８
大阪市東部　１６．３０

　いっぽう徳島県はきょう、県内のインフルエンザ患者の定点当たり報告数が３３．５５人となり、全域に「インフルエンザ警報」を発表しました。

　三好で４４、美馬で３９、徳島で３８などと、警報レベルを超えていて、県は基本的な感染予防対策が有効だとして、マスクや手指の消毒、換気などの徹底をすすめています。