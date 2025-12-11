Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われた。柏のリカルドロドリゲス監督が優秀監督賞を受賞した（２回目）。就任１年目で攻撃サッカーのスタイルを前面に打ち出し、チームを最終節まで優勝争いに導き、勝ち点１差の２位に躍進させた。スピーチでのコメントは以下の通り。

柏・リカルドロドリゲス監督「皆さんこんばんは。今回、このような賞をいただき本当に光栄です。個人に与えられた賞ですが、私は決してそうは思いません。我々柏レイソル、団体として取った賞だと思います。社長、強化部、選手、スタッフ、サポーターの皆さん、全員が一致団結して取った賞だと感じています。私と一緒に毎日、夜遅くまで一緒に仕事をしてくれたスタッフたち、彼らの協力なしにこの結果は成し得ませんでした。鹿島アントラーズの皆さん、おめでとうございます。我々も最後、連勝しました。どこかで勝ち点を取りこぼしてくれるかと思ったのですが、あと一歩届きませんでした。ですが、素晴らしいシーズンだったと評価しています。そして最後に、ここ横浜だからこそ、私にとって重要な人のことをコメントさせていただきたいと思います。ハビエル・アスカルゴルタ氏、マリノスで指揮を執った監督で先月亡くなりました。メキシコで立ち上げたＲマドリードのスクールで一緒に仕事をし、日本のことを知りました。この横浜で、彼のご冥福をお祈りしたいと思います」