テレビＣＭメタデータの通じてマーケティング支援を展開するＳＭＮ（本社・東京都品川区）は１１日、今年１１月度の主要５大都市圏（東京、大阪、愛知、福岡、北海道）の地上波２５局、ＢＳ放送６局で放送されたテレビＣＭ放送回数を調査・集計結果を発表した。

１位は１０月に引き続き、風邪の季節に向けた商品のアリナミン製薬「ベンザブロックプレミアムＤＸ」。２位はグラクソ・スミスクライン「帯状疱疹予防.ｊｐ」で、国の定期接種対象となった帯状疱疹の認知を図るべく、全国的に大量に放送された。

３位に定番年末商戦イベントのアマゾンジャパン「Ａｍａｚｏｎブラックフライデー２０２５」が新登場でランクイン。クリスマスシーズンを控え、年末商戦が年々前倒しになっていると同社は分析している。

自動車関連では小型車に注目が集まり、８位に日産自動車の軽自動車「ルークス」、１６位にボルボ・カー・ジャパンのコンパクトＳＵＶ「ＥＸ３０」が新登場した。

地域別では、札幌地区はセイコーマートの「クリスマスケーキ」が１位、コロンビアスポーツウェアジャパンのウィンターシューズ「ＳＡＰＬＡＮＤ」が５位に。福岡地区では、前回に続きタカヤマ「高山質店」が１位と、季節性、地域密着性が特徴的だという。