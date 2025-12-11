【ワシントン＝阿部真司】米国政府は１０日、日本を含むビザ免除国からの観光客や短期ビジネス客に対し、入国時に過去５年分のＳＮＳ使用履歴の提出を義務づける案を公表した。

対象国は、日本や韓国、欧州諸国など約４０か国。６０日間の意見公募を踏まえ、導入の是非を決定するという。

現在、ビザ免除国からの観光や短期ビジネス目的の渡米は、電子渡航認証（ＥＳＴＡ＝エスタ）を申請して認められれば、１回当たり最長９０日間の米国での連続滞在が可能だ。通常は２年間の期限内なら、複数回にわたり米国に入れる。

米国土安全保障省によると、新たな規制案では、ＥＳＴＡの申請時にＳＮＳの使用履歴の提出を義務化する。具体的にどの情報が提出対象かは示されていない。家族の氏名、生年月日、居住地などの情報を求める可能性もあるという。

米国は２０２６年、カナダやメキシコとサッカーのワールドカップを共催する。２８年にはロサンゼルス五輪も予定され、多数の観光客が見込まれる。規制案はテロ対策の一環としており、トランプ大統領は１０日、ホワイトハウスで記者団に「間違った人たちを入国させたくないだけだ」と語った。