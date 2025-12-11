Ｊリーグの２０２５シーズン年間表彰式にあたる「Ｊリーグ・アウオーズ」が１１日、横浜アリーナで行われ、チェアマン特別賞にセルジオ越後氏、ラモス瑠偉氏、木村和司氏が選ばれた。

３人は表彰式に出席したが、木村氏は車いすで参加。越後氏が先頭を歩き、その後ろを、ラモス氏が木村氏の車いすを押してステージの中央へ進んだ。

木村氏は受賞のあいさつで「こんばんは。ありがとう」とだけ。するとラモス氏がマイクを握って「和司、ちょっとシャイなところあって、なかなかしゃべらない。昔からピッチの中では天才だけど、ピッチを離れるとどうしようもない」とアシストを買って出た。

どうしても勝ちたかったＪリーグ開幕戦でＶ川崎のラモス氏が横浜Ｍに敗れて落ち込んだ際のエピソードを披露。勝った横浜Ｍの木村氏から「わしら、この舞台で、こんな６万人の下でプレーできて幸せやで」と声を掛けられたといいラモス氏は「和司の一言でほんと私、救われた」と明かした。

ラモス氏から「覚えてないの？」と聞かれた木村氏は「覚えてる、覚えてる」と笑顔で回答。ラモス氏は「ナイス。あのときはちょっと落ち込んでいたからすごく良かった。今回もおめでとう」と木村氏の頭にキスして祝福した。