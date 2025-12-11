佐藤健、韓国女性アイドルからダンスを直々レクチャー 踊る姿＆交流に反響相次ぐ「2人とも可愛すぎる」「眼福」
【モデルプレス＝2025/12/11】俳優の佐藤健が11日、自身のTikTokを更新。6日に台湾で開催された「Asia Artist Awards 2025（AAA2025）」で韓国アイドルと交流する様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】佐藤健、韓国人気アイドルと踊る姿
同イベントでベストアーティスト賞、アジアスター賞を受賞した佐藤。6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）による「ATTITUDE」のパフォーマンス中には、日本人メンバー・レイ（REI）と俳優のパク・ボゴムとともにダンスをする場面も。同曲の中でレイが腕を振り踊る姿が暴走するモルモットのようだと話題を呼び、“暴走モルモット（暴走ギニー）”の呼び名で親しまれている振付を3人で可愛らしく披露し、話題を集めた。
佐藤は、同イベント出演時の密着動画を公開。韓国の芸能人が多く出演していることから「今までの仕事で1番アウェーですね」と緊張気味に語り、舞台裏ではレイから直接“暴走モルモット”ダンスのレクチャーを受ける場面もあった。
2人でインタビューに応じる場面では、レイが「すごいシックなイメージだったんですけど…すごく優しくて。緊張してきました（笑）」と初対面だという佐藤の印象を告白。佐藤はダンスについて「全く自信ないです。パフォーマンスの邪魔にだけならないように頑張りたいと思います」と漏らしていた。そして、迎えたIVEのパフォーマンス時にはボゴムと仲睦まじい様子も見せていた。
この動画を受け、ファンからは「豪華すぎる」「レイちゃんからレクチャー受けてたんだ！」「2人とも可愛すぎる」「2人の空間が平和で癒やし」「眼福」「また共演してほしい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
