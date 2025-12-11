솥뚜껑（ソットゥッコン）の意味は？サムギョプサルのお店で見られるかも！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「솥뚜껑（ソットゥッコン）」の意味知ってる？
「솥뚜껑（ソットゥッコン）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、最近のサムギョプサル屋さんで見られるかもしれない、調理器具のひとつです！
「솥뚜껑（ソットゥッコン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「釜のふた」でした！
「솥뚜껑（ソットゥッコン）」は、「釜のふた」という意味の韓国語です。
最近は、サムギョプサルを提供するときに、鉄板の代わりに「솥뚜껑（ソットゥッコン）」を使うお店もあるんだとか。
釜のふたの上で焼くとお肉が焦げにくくて、より美味しくなる気がしますね！
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
