솥뚜껑（ソットゥッコン）の意味は？サムギョプサルのお店で見られるかも！【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「솥뚜껑（ソットゥッコン）」の意味知ってる？

「솥뚜껑（ソットゥッコン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、最近のサムギョプサル屋さんで見られるかもしれない、調理器具のひとつです！

「솥뚜껑（ソットゥッコン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。