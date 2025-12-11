【アイドルマスター シンデレラガールズ ちびぐるみ＆ポーチセット ～Cover girl from All for YOU!!!～】 12月11日16時より予約開始 2026年6月 発送予定 価格：各4,950円

BANDAI SPIRITSは、ぬいぐるみ「アイドルマスター シンデレラガールズ ちびぐるみ＆ポーチセット ～Cover girl from All for YOU!!!～」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月11日16時より予約受付を開始する。発送は2026年6月を予定し、価格は各4,950円。

本商品はソーシャルゲーム版「アイドルマスター シンデレラガールズ」の歴史が綴られたコンプリートブック「All for YOU!!! THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Recollections」のカバーガール総選挙で選ばれた9名のアイドルをちびぐるみで再現し、「おなまえ入りポーチ」がセットとなっている。

それぞれカバーイラストに描かれた特別な衣装を纏ったアイドル達が再現され、表情もイラストを再現したものとなっている。種類は島村卯月、一ノ瀬志希、辻野あかり、渋谷凛、高垣楓、砂塚あきら、本田未央、久川凪、夢見りあむの9種類となっている。

