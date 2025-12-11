【新華社東京12月11日】日本の経済学者が最近、日本政府と産業界は中国によるレアアース（希土類）輸出規制の動向を大いに注視していると指摘した。

日本は近年、供給源の多様化や代替素材の開発、国家備蓄の強化、リサイクルなどを加速させ、中国産レアアース依存からの脱却を目指している。統計によると、日本のレアアース輸入の対中依存度はかつての約90％から現在は約60％に低下しているが、重要品目ではなお高い。電気自動車（EV）の駆動モーター用ネオジム磁石に使用されるジスプロシウム、テルビウムなどのレアアースを含む合金はほぼ100％を中国に依存しており、供給制限が始まれば日本経済は大きな打撃を受けるとみられる。

専門家は、中国が輸出規制を実施した場合、日本の自動車、電子部品、風力発電、医療機器、航空宇宙の5分野が最初に影響を受けると分析している。自動車産業では、EVやハイブリッド車（HV）の駆動モーターにネオジム磁石が欠かせない。日本の自動車メーカーは過去にレアアース不足で一部車種の生産を停止したことがあるが、代替技術は商業化の目途が立っていない。電子分野では、スマートフォンや半導体製造装置、ハードディスクドライブ（HDD）に広く用いられている。中でも蛍光体や磁性材料は他の素材での代替が難しく、中国はその精製工程で圧倒的シェアを持つ。風力発電機に用いられる高性能磁石もレアアース依存度が高く、代替技術では効率低下やコスト増の問題が生じる。医療機器分野では、磁気共鳴画像装置（MRI）などに用いられる強力磁石にレアアースが不可欠である。航空宇宙分野のエンジンや防衛装備にはレアアースを含む合金や磁石が広く使用されており、代替の余地はさらに限られている。

日本の経済学者の試算によると、中国による輸出規制が3カ月続いた場合、日本の経済損失は約6600億円に上り、年間の名目・実質国内総生産（GDP）を0.11％押し下げる。1年続いた場合、経済損失は約2兆6千億円に拡大し、名目・実質GDPの下落幅は0.43％になる。