2児の母・柳原可奈子、“オール作り置き”の手作り夕食を披露「細かい心遣いが伝わるご飯」「愛情こもってる料理」「洋食屋さんみたい」
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。「オール作り置き」という手作り夕食を披露した。
【写真】「洋食屋さんみたい」柳原可奈子が披露した“オール作り置き”の手作り夕食
柳原は「たまには夜ごはんも載せてみます」と夕食の食卓の写真をアップ。「ハンバーグはホットクック、かぼちゃスープはレコルト、ゆで卵はエッグマイスター」と紹介し「便利な自動調理器に助けられています」と、忙しい母親の強い味方となっていることを紹介した。
また、次女（3）の様子についても触れ、「『自分で食べる！』『お口にいれて！』と、自立心と甘えん坊が交互に押し寄せています」と成長を報告。さらに「最近は『ママ、ごはんつくって、ありがと』なーんて嬉しい言葉も言ってくれるようになり」「よーし頑張るぞと思う毎日です」「ちなみに、今朝のクリスマス弁当長女完食してくれました」と、子どもからの温かい言葉が活力になっていることを明かした。
コメント欄には「細かい心遣いが伝わるご飯」「愛情こもってる料理」「洋食屋さんみたい」「栄養バランスばっちり」「美味しそう」「ご飯作ってありがとう！とは嬉しいですね〜お母さん冥利に尽きますね〜」「彩りもよくて食欲がわきますね」など、称賛の声が多数寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女（6）、22年11月に第2子次女を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
