27歳・堀田真由、薬指に輝く大きな指輪＆ウェディングドレス姿に反響「めちゃくちゃ美しい」「純白似合いすぎます」
俳優の堀田真由（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。華やかなウェディングドレスをまとった妖艶な“花嫁ショット”を披露した。
【写真】「純白似合いすぎます」ファンが絶賛するほど美しい堀田真由のウェディングドレス姿
堀田は「25ans Wedding 表紙を務めさせていただきました 久しぶりにウエディングドレスを纏って撮影できて、胸がぎゅっと高鳴りました」とコメントし、5日発売の『25ansウエディング 2025-26 Winter&Spring』（ハースト婦人画報社）表紙、ドレス姿を公開している。
表紙では、腕から指先までレースがあしらわれた、ゴージャスなドレス姿を披露。ほかにも、胸元のフリルが印象的な洗練されたウェディングドレス姿で、艷やかな“花嫁姿”を見せた。
この投稿に、俳優の仁村紗和が「きれいわぁ」と反応したほか、ファンからは「あまりの美しさに一瞬我を忘れて見入ってしまいました」「とっても可愛い!!!!」「相変わらずお美しい、、、！」「めちゃくちゃ美しい」「純白似合いすぎます」などの反響が集まっている。
