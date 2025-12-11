成沢紫音（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのコスチューム姿を披露した。

「レースアンバサダーアワードのファイナリスト20名に選ばれることが出来ました」と報告し、「皆さんの応援のお陰です！！ありがとうございました」と感謝した。

そして、「12/17にPR放送があります！是非視聴お願いします 視聴者限定投票とあります！」などと今後のレースアンバサダーアワードのスケジュールを伝え、「最後まで応援よろしくお願いします」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美しい」「可愛い」「引き続き応援してまっす！！」「魅力的」「スタイルいいキレイ」「素敵です」などの声が寄せられている。

成沢は、2019年にレースクイーンデビュー。愛称は「おんちゃん」で、長身くびれボディーから「レースアンバサダー界の富士山」とも呼ばれる。25年は国内トップカテゴリー「SUPER GT」で、名門「WedsSport Racing」のレースクイーンとして活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル75、スリーサイズはB82・W61・H95。血液型A。趣味は格闘技観戦、閣議は麻雀、ダーツ。