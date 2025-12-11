プロ野球・中日が11日、来季のスローガンを発表しました。

新スローガンは【ドラあげ⤴⤴】。

井上一樹監督はこのスローガンに「2025年のシーズンは、ひたすら前向きに、ポジティブに取り組んでいきたいという想いを込め『どらポジ』を掲げ戦いました。もちろん、来シーズンもその想いは変わりませんが、2026年は球団創設90周年という節目の年です。記念すべき年にするために、チーム全体の力を“あげる”、順位、成績を“あげる”、そしてファンの皆さまの応援の熱量を“あげる”、そんなシーズンにしたいと考え、この言葉を選びました」と“あげる”に込めた思いを語りました。

「コーチ・選手ともどもチーム一丸で、このスローガン『ドラあげ⤴⤴』を念頭に、秋には最高の盛り上がり（優勝）を目指してシーズンを戦います。是非、皆さんの熱い声援をよろしくお願いいたします」とコメント。スローガンを掲げた井上監督は両方の人さし指を上げ、「ドラあげ⤴⤴」を表現しました。

球団はロゴについて、あげ＝あげるという感情・テンションを表す言葉を壁や構造物にスプレーで描かれるストリートアート（グラフィティ）風にすることでドラゴンズのエネルギーや勢いを表現。右の昇竜のカラーは他5球団のシンボルカラーでドラゴンズが頂点を目指す意味が込められていると発表しています。