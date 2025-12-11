障害のある人の生活をサポートする補助犬や災害時に活動する救助犬の育成に役立ててもらおうと、4つの団体にあわせて240万円が贈られました。



障害のある人のサポートをしながらともに生きる盲導犬。県内では9頭が活動しています。



NPO法人パートナーズドッグ秋田は、盲導犬を含む補助犬や救助犬の育成支援を行っています。





その役割や活動について広く知ってもらおうと、毎年、チャリティゴルフ大会を開催。広く寄付も募っています。11日は、今年集まった善意、あわせて240万円が日本盲導犬協会など4つの団体に贈られました。盲導犬を必要としている人は全国に約3,000人いるといわれていますが、数が不足するなど、実際に活動しているのは800頭ほどにとどまっています。日本盲導犬協会 仙台訓練センター 根本学センター長「盲導犬とはどういうものなのか、盲導犬を持つにはどうすればいいのかといった情報が当事者の方のところに届いていないんじゃないかと思いますので、もっともっと情報を当事者の方に発信して、盲導犬が社会の中で普通でいられるような環境づくりを目指していきたいなと思ってます」寄付を受け取ったそれぞれの団体は、今後補助犬や救助犬の育成とPRに役立てることにしています。

この記事の内容は 午後6時15分からのABS news every.でお伝えします