2026Ç¯¤Î¾ÃÈñ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡ÖÍýÀ¤È´¶À¤Î¶¦Â¸¡×¡ÖAI¥·¥Ê¥ê¥ªÎÏ¡×¤Ê¤É¡½Ãæ¹ñ
2026Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£Ä´ºº²ñ¼Ò¤ÎÃÎË¨»ðëÎµ¡¹½¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2026Ç¯Ãæ¹ñ¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥ÉÊó¹ð¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ÕµÁ¡×¤È¡Ö²ÁÃÍ¡×¤¬ÍèÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¹Í»¡¤¹¤ë»þ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤â¤Ï¤äÃ±½ã¤Ê¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤ÏËþÂ¤»¤º¡¢¡Ø¤Ê¤¼¤³¤ì¤òÇã¤¦¤Î¤«¡©¡Ù¡¢¡ØÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÀä¤¨¤º¼«Ìä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ÃÈñ¤Î°ÕµÁ¤ÎÄÉµá¤È¾ÃÈñ¤Î²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¹Í¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ±µ¡¹½¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¾ÓÌÀÄ¶¡Ê¥·¥ã¥ª¡¦¥ß¥ó¥Á¥ã¥ª¡Ë¤µ¤ó¤Ï2026Ç¯¤Î10Âç¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍýÀ¤È´¶À¤Î¶¦Â¸¡×¡¢¡ÖÉÊ¼Á¤ÎÀººº¡×¡¢¡Ö¿´¤ÎÍ·ËÒ¡×¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¡¢¡Ö¶¦´¶ÂÎ¸³¡×¡¢¡ÖÃÏ°èÈ¯¥È¥ì¥ó¥É¡×¡¢¡Ö¸¼¿Í¼çµÁ¡×¡¢¡Ö·ò¹¯¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¡¢¡ÖAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥·¥Ê¥ê¥ªÎÏ¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÍýÀ¤È´¶À¤Î¶¦Â¸¡×¡¢¡ÖÉÊ¼Á¤ÎÀººº¡×¡¢¡Ö¿´¤ÎÍ·ËÒ¡×¤Ï¡¢10Âç¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Î¾ÃÈñ¿´Íý¤òÆ¶»¡¤¹¤ëºÝ¤ËÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë3¹àÌÜ¤À¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡ÖÍýÀÅª¤Ê´¶À¼çµÁ¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡ÖÎÌ¤ÎÀáÀ©¡×¤«¤é¡Ö¼Á¤ÎÀººº¡×¤Ø¤ÈÌÀ³Î¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤·¡¢¡Ö²ÁÃÍ¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë»þÂå¤¬¤¹¤Ç¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î80¡ó¶¯¤¬·î¤Ë1²ó°Ê¾å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÌþ¤ä¤¹¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Ç¡Ö¥¨¥â¾ÃÈñ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ò¹¯¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÀºÌ©²½¤ÎÊý¸þÀ¡¢¡ÖAI¥·¥Ê¥ê¥ªÎÏ¡×¤ÏAI¤¬´¶¾ðÌÌ¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÍ»¹ç¤¹¤ë¶ÚÆ»¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¾ðÊó²áÂ¿¤Î»þÂå¤ÎÃæ¡¢Ç§ÃÎ¤«¤éÂÎ¸³¤Ë»ê¤ë¿¼¤¤¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾¦ÉÊ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ¹¤¯Â³¤¯Í¥°ÌÀ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Îº¬ËÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë