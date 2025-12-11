俳優の柳葉敏郎さんが大仙市の中学校を訪れ講演会を開きました。



テーマは「夢をかなえるためにはどんなことが大切なのか」。



“一世を風靡”しいまもなお精力的に活動する自身の経験を踏まえて熱く語りました。



創立70年余り、大仙市にある平和中学校です。



全校生徒が約80人と、その保護者が集まるなか開かれたのは、秋田が誇るあの有名人の講演会です。



「ギバちゃん」でおなじみの大仙市刈和野在住の俳優柳葉敏郎さんです。





柳葉敏郎さん「どうも私が柳葉敏郎です」生徒のキャリア形成に役立ててもらおうと、平和中学校では毎年様々な分野で活躍する人を招いて講演会を開いています。柳葉さんは「夢をかなえるために大切なこと」をテーマに生徒たちに語りかけました。柳葉さん「勧めてくれたばあちゃんが俺が玄関を出るときに、『おい敏郎、お前今そこの世界さ出ていくけれど、なんとなったら帰ってこられるかわかって出ていくんだべな』、俺優しく背中を押してくれるかと思ったらそんな言葉で送られました、ずーっとその言葉を胸に抱きながら今でも仕事させてもらっています」周りの人に助けられて今の自分があると話す柳葉さん。生徒と直接、交流がしたいとステージにはほとんど上がらずトークを繰り広げました。ドラマのセリフのリクエストにも快く応じるだけでなく、この日は特別にどんな質問にも答えました。生徒「モテ期っていつですか」柳葉さん「そうだなぁ、一世風靡セピアというグループを7年間やらせてもらいました、モテたなぁ、モテたぞぉ」生徒「奥さんとのなれそめを聞かせてもらえないでしょうか」柳葉さん「ちょっと待って、君はそれを聞いてどうするつもりなの」生徒「どうするって、面白そうじゃないですか」柳葉さん「んーお手紙をいただいて、そのゴルフ場で、でーそこに電話番号書いてあったの、んで、電話しちゃったんだな」生徒「人を楽しませるために心がけていることはなんですか」柳葉さん「楽しませるために？一生懸命にやること。自分が今やらなければいけないこと、やりたいことを一生懸命にやる、それがちゃんと周りの人にも伝わるんじゃないかと思っている、全部何事も、ただそれだけ、難しいことはよくわかんない、細かいんこともよくわかんない、ただ僕が俳優になって一番@@なことは一生懸命やれること、それだけ、難しくないべ？」座右の銘は「一生懸命」。柳葉さんは、生徒たちの心に何か一つでも自分の言葉が残ればと語り続けました。柳葉さん「どうせ何か言われるんだったら、何にもしなくて言われるよりも、何かして言われた方がいいんじゃないか、っていうことです、どうか皆さんチャレンジをしてください、失敗をしてください、それが一生懸命に通じると思って、僕はこれからも頑張っていきます、ありがとうございました」講演のあと、生徒からはこんなサプライズも。＜一世風靡セピアのダンスとエール＞3年生「話してる姿とか、誰にでもフレンドリーなところとか、将来大人になっても自分もできるようになりたいなと思いました」3年生「私は女優になりたいので、一人で頑張っちゃうところがあるので、ギバちゃんのようにいろんな人の力を借りて頑張っていけたらいいなって思いました」3年生「一生懸命っていうどこにでもあるような言葉っていうふうに思えるかもしれないけど、やっぱり一番そういうふうな言葉が一番心に伝わりました」「ここからいろんな行事とか受験もあるので、そこに一生懸命にやっていけたらと思います」柳葉敏郎さん「あの子たちが今の気持ちで時間を過ごしてくれればこんな心強いことはないですよね、あの子どもたちに夢を託すっていうよりも、彼らがパフォーマンスしていくことを僕たちは支えて見守っていってあげなきゃいけないなという、今はその使命感もありますよね」秋田出身の大先輩から熱いエールをもらった生徒たち。夢に向かってひたむきに突き進むことを誓いました。

