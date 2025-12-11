【ひらがなクイズ】身近な言葉の中から共通して入るひらがなを推理する脳トレクイズ！ 一見簡単そうで、意外と悩む人も多い人気問題です。あなたはひらめくでしょうか？



言葉の中に共通して入るひらがなを推理する「語彙力クイズ」！ ひらめき力と語感が試される人気の脳トレです。

3つの言葉に共通して入るひらがなは何でしょう？

問題：□に入るひらがなは？

この3つに共通して入るひらがなを考えてみてください。

□□やき
□□み
たき□□

答えを見る






正解：「つぼ」

正解は「つぼ」でした！

▼解説
それぞれの言葉を見てみると……

つぼやき（壺焼き）
つぼみ（蕾）
たきつぼ（滝壺）

いずれも「つぼ」の音が共通して含まれています。

言葉の響きに注目できるとスッと解けるタイプのクイズ。脳のウォーミングアップに最適です！
(文:All About ニュース編集部)