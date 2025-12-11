【ひらがなクイズ】空欄に共通して入るひらがなは？ 語彙力が試される言葉クイズ
言葉の中に共通して入るひらがなを推理する「語彙力クイズ」！ ひらめき力と語感が試される人気の脳トレです。
3つの言葉に共通して入るひらがなは何でしょう？
□□やき
□□み
たき□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉を見てみると……
つぼやき（壺焼き）
つぼみ（蕾）
たきつぼ（滝壺）
いずれも「つぼ」の音が共通して含まれています。
言葉の響きに注目できるとスッと解けるタイプのクイズ。脳のウォーミングアップに最適です！
(文:All About ニュース編集部)
3つの言葉に共通して入るひらがなは何でしょう？
問題：□に入るひらがなは？この3つに共通して入るひらがなを考えてみてください。
□□やき
□□み
たき□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：「つぼ」正解は「つぼ」でした！
▼解説
それぞれの言葉を見てみると……
つぼやき（壺焼き）
つぼみ（蕾）
たきつぼ（滝壺）
いずれも「つぼ」の音が共通して含まれています。
言葉の響きに注目できるとスッと解けるタイプのクイズ。脳のウォーミングアップに最適です！
(文:All About ニュース編集部)