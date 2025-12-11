Àî²¼À½ÉÊ¤¬ÆüÁý¤·¤ËËÉÙ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É»º¶È¤Îµ¬ÌÏ¤¬À¤³¦°ì¤Ë
Ãæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×/CMG¡Ë»±²¼¤ÎCCTVºâ·Ð¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É»º¶È¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àî²¼À½ÉÊ¤ÏÆüÁý¤·¤ËËÉÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÎÂåÂØÉÊ¡×¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ê¼Â¸³¼¼¤Ç¿Í¹©Åª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤ä¡¢¹©¶ÈÍÑºàÎÁ¤Î²Ã¹©¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÏÆî¾ÊÆîÍÛ»Ô¤Î¤¢¤ë¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¹ØÆþ¤ËË¬¤ì¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍÌ¤µ¤ó¤Ï¹ØÆþÍýÍ³¤ò¡Ö³°´Ñ¤ÏÅ·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÈÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤è¤ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¡¢¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤«¤é50¡ó°Ê¾å²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¥«¥é¥Ã¥È¤Î¹âÉÊ¼Á¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÎã¤Ë¤È¤ë¤È¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï2020Ç¯¤ÎÌó8000¸µ¡ÊÌó17Ëü6000±ß¡Ë¤«¤é¸½ºß¤ÏÌó3500¸µ¡ÊÌó7Ëü7000±ß¡Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸ÉÊ¼Á¤ÎÅ·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ4Ëü¸µ¡ÊÌó88Ëü2000±ß¡Ë°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢À¤³¦¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼»Ô¾ì¤Ç¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï2025Ç¯¤Ë¤Ï´û¤Ë40%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤è¤ê8ÇÜ°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¹ñÆâ¤Ç´°Á´¤Ê»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÏÆî¾ÊÊý¾ë¸©¤Ë¤Ï¡¢·ë¾½¼ï¤Î°éÀ®¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¹çÀ®¤«¤é¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ÎÁ´»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÀî¾å¡¦Àî²¼´ë¶È46¼Ò¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë