旅先で食べたい「宮崎県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「宮崎牛」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅先の情報収集をする際、必ずチェックしたいのがおいしいローカルフード。旅行の計画を立てるにあたり、旅の思い出を彩る「食」の候補をチェックしておきましょう。
All About ニュース編集部は12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地グルメ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で食べたい「宮崎県のご当地グルメ」を紹介します！
回答者からは「高級ブランド牛なので」（30代女性／神奈川県）、「数々の賞を受賞しているブランド牛なので食べてみたいからです」（40代女性／富山県）、「出身が宮崎なので、ラインナップに見慣れたものも多く、それなら豪華なものがいいな、と考えて」（40代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「家でも作るくらいチキン南蛮が好きなので、本場で食べてみたい」（30代女性／山口県）、「居酒屋などでよく頼むチキン南蛮、本場はどんな感じなのか気になりました！」（30代女性／大阪府）、「宮崎といえば！なので食べてみたい」（30代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：宮崎牛／48票2位は「宮崎牛」でした。日本を代表するブランド和牛の1つで、柔らかい肉質と美しい霜降りが特徴。ステーキや焼肉、すき焼きなど、さまざまな料理でぜいたくな味わいを楽しめます。国際線ファーストクラスの機内食として提供されたり、アカデミー賞の授賞式パーティーにて供されるなど、注目を集めています。
1位：チキン南蛮／143票1位は「チキン南蛮」でした。宮崎県発祥の家庭料理で、甘酢ダレとタルタルソースがたっぷりかかった揚げ鶏が特徴。お店ごとに味に個性があり、全国的にも人気の高いご当地グルメです。
