Image: Markus Mainka / Shutterstock.com

OpenAI、Anthropic、Blockは、AIエージェントの開発を標準化するための財団「Agentic AI Foundation（AAIF）」を共同設立しました。この財団は、Linuxのオペレーティングシステムを含む複数のオープンソースプロジェクトを管理する非営利団体「Linux Foundation」の下で運営されます。

各社がそれぞれエージェント技術を財団に寄付

財団の設立に加え、3社は自社のエージェント技術の一部をこの組織に無償で提供しました。

OpenAIは、AIコーディングエージェントがそれぞれ異なるプラットフォーム間でもプロジェクト独自の指針を一貫して得られる「AGENTS.md」というユニバーサル標準の所有権を提供しました。

Anthropicは、AIモデルをツール、データ、アプリケーションに接続するための基準である「Model Context Protocol（MCP）」を提供。

そしてBlockは、開発者がAIエージェントを構築するために使うオープンソースのAIエージェントフレームワーク「Goose」を提供しました。

たった1年で、MCP、AGENTS.md、Gooseは、この新しい種類のエージェント技術を開発するエンジニアにとって不可欠なツールになりました。これらのプロジェクトをAAIFの下でまとめていくことで、オープンなガバナンスだけが提供できる透明性と安定性をもたらし、成長していくことが可能になります。

と、Linux Foundationの事務局長ジム・ゼムリン氏はプレスリリースで述べています。

目的は、AIエージェントの安全性と透明性を確保するための業界標準をつくること

この財団は、単純なチャットボットを超えて、予約手配やオンラインショッピングなど、ユーザーの代わりにAIが行動できるようなエージェントの開発がどんどん進んでいる状況の中で設立されました。

AAIFのゴールは、今後より多くのエージェントが登場してても、それらが安全かつ透明性があり、かつシームレスに連携できるように業界標準を促進することです。

しかしまだ技術は発展途上のため、研究者たちはエージェント利用に伴うリスクを指摘し始めています。 先週も、調査会社のガートナーは、企業や組織に対して、当面は従業員が「AIブラウザ」を使用することをブロックするように推奨しています。

このガートナーのレポートによれば、AIブラウザとは、検索や要約作成、ウェブページと対話ができ「AIサイドバー」があり、さらにウェブサイト上での移動・操作・タスク完了などのエージェント的な取引機能を持つブラウザと定義されています。