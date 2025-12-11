Snow Manの佐久間大介が12月11日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影で訪れたパリのブレゲブティックでのオフショットを公開している。

腕時計好きとして知られる佐久間は、11月28日発売の『Pen 12月号増刊号』（CEメディアハウス）の撮影でパリを訪れ、12月7日投稿のInstagramでは「初めてのパリの思い出」とパリを散策する写真を投稿していたが、今回は「雑誌 #Pen のoff shot」と題して、オフショットを公開。

高級ブティックが立ち並ぶヴァンドーム広場で数々のポーズを決める撮影シーンを皮切りに、店内を散策する様子、ルーペで時計を食い入るように見る姿や、金属に規則的で繊細な幾何学模様を彫り込むブレゲ伝統の「ギョーシェ彫り」を体験して感動している様子など、取材の様子が披露され、最後はヴァンドーム広場を歩く写真に「まじで全てが芸術」と言葉を添えた。

コメント欄には 「パリが似合うね」「街に溶け込んでおしゃれ！」「テンションあがってるさっくんが可愛い」「大人っぽくて素敵」といった声が寄せられている。

（文＝本 手）