AKB48¡¦21´ü¸¦µæÀ¸ ËÒ¸Í°¦çý¡Ê¤¨¤Þ¡Ë¡ÖÎáÏÂ¤Ç¤â¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤éAKB48¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¹¤á¤¿¤¤¡ª¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2ÆÃÊÌÊÔ¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿AKB48·à¾ì¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë´°Á´¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿Ï¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡×
º£²ó¤ÏÆÃÊÌÊÔ¡¢12·î4Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î21´ü¸¦µæÀ¸5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡3¿Í¤á¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¢18ºÐ¤ÎËÒ¸Í°¦çý¡Ê¤Þ¤¤È¡¦¤¨¤Þ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÒ¸Í°¦çý¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥Ã¥È
¡Ú½©¸µ¡Ê¹¯¡ËÀèÀ¸¤Î½ñ¤¯²Î»ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²Î¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Û
¡½¡½¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¤Ç¤·¤¿?
ËÒ¸Í¡¡5ºÐ¤«¤é½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¡£²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¡Ö»ß¤á¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Âç²ñ¤È¤«¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÒ¸Í¡¡°¦ÃÎ¸©¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë½Ð¤ÆÆþ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï°ìÈÖÇ®¿´¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï³Ú¤·¤¯¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ËÒ¸Í¡¡ÂÎ¸³¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë±ü¿¼¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á´Á³´°À®·Á¤¬¸«¤¨¤º¡¢µ»½Ñ¤Î¼¡¤ÏÉ½¸½ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃµµá¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Ø¹»¤À¤È¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
ËÒ¸Í¡¡º£¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌÜÎ©¤Ä´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ......¡£ÊÙ¶¯¤Ï±Ñ¸ì¤¬¤¹¤´¤¯ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ô³Ø¤ÏÀÖÅÀ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±Ñ¸ì¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÒ¸Í¡¡±Ñ¸¡¤Î½à1µé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Ð¥ó¥³¥¯¤ä¾å³¤¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½AKB48¤Ï¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
ËÒ¸Í¡¡3ºÐ¤°¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿AKB48¤ò¸«¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤ªÍ§Ã£¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ø¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡Ù¤òÍÙ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿ä¤·¥á¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
ËÒ¸Í¡¡ÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤È¤¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥¥é¥¥é¶ñ¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡©
ËÒ¸Í¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡ÖAKB48¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß½Ð¤»¤º¡£ºòÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤í¤¤¤í¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âAKB48¤Ï»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï½©¸µ¡Ê¹¯¡ËÀèÀ¸¤Î½ñ¤¯²Î»ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²Î¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½©¸µ¤µ¤ó¤Î½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡©¡¡AKB48°Ê³°¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
ËÒ¸Í¡¡Ý°ºä46¤µ¤ó¤Î¡ØÀ¤³¦¤Ë¤Ï°¦¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¡¢Ý¯ºä46¤µ¤ó¤Î¡Ø·ä´ÖÉ÷¤è¡Ù¡£48¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØHigh school days¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¤Î¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÐ²¼¹»Ãæ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÒ¸Í¡¡ºÇ½ª¿³ºº¤ÇÀ©Éþ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¿¥°¤Ë¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ÊAKB48¤Î°áÁõ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¡Ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¸å¤ÇÂçÈ¿¾Ê¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¿´¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
ËÒ¸Í¡¡ËèÆü³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç²Î¤Ã¤¿¡Ø#¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Î5¿Í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
ËÒ¸Í¡¡ÂÎÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè²ó¤Ò¤È¤ê¤À¤±¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤âC¤È¤«£Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¾Íè¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÒ¸Í¡¡¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ÎÌÀÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âµ±¤«¤»¤¿¤ê¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÁªÈ´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½AKB48¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ËÒ¸Í¡¡AKB48¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÀèÇÚÊý¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Îò»Ë¤äµÏ¿¤¬¤¹¤´¤¤Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤Î»þÂå¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸À¤Ã¤¿¤éAKB48¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÎáÏÂ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üËÒ¸Í°¦çý(¤Þ¤¤È¡¦¤¨¤Þ)
2007Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È
Nickname¡á¤¨¤Þ¤Á¤ã¤ó
¸ø¼°X¡Ú@Ema_Makito¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¸åÌî½çÌé