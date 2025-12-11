東京ドームシティで“ガチャピンとムック”のカフェスタンド開催！ オリジナルメニュー＆グッズを展開
ガチャピンとムックとコラボしたカフェスタンド「『ガチャピン・ムック』THEキャラ CAFE STAND」が、12月16日（火）〜12月28日（日）の期間、東京・文京区にある東京ドームシティ内で開催される。
【写真】ガチャピンとムックをイメージ！ コラボメニュー＆グッズ一覧
■魅力的なメニューが登場
今回開催される「『ガチャピン・ムック』THEキャラ CAFE STAND」は、グランドメニューに加え、オリジナルメニューやグッズが展開される期間限定のカフェスタンド。
オリジナルコラボメニューには、ガチャピンとムックをイメージした「ガチャピンの抹茶ミルク」や「ムックの苺ソーダ」をはじめ、軽食に最適な「ガチャピンの緑のパフェ」や「ムックの赤いランチボックス」などがそろう。
また、キュートな購入特典も用意され、ドリンクを1品注文につき「コースター（全3種）」1枚、フードを1品注文につき「ましかくブロマイド（全3種）」1枚がそれぞれプレゼントされる。
さらに、ガチャピンとムックをデザインしたグッズが登場。ラインナップには「アクリルクリップ」や「硬質カードケースセット」、「なかよしキーチャーム」、「ゆらゆらアクリルスタンド」が並ぶ。
