東京ドームシティで「『ガチャピン・ムック』THEキャラ CAFE STAND」開催！

写真拡大

　ガチャピンとムックとコラボしたカフェスタンド「『ガチャピン・ムック』THEキャラ CAFE STAND」が、12月16日（火）〜12月28日（日）の期間、東京・文京区にある東京ドームシティ内で開催される。

【写真】ガチャピンとムックをイメージ！　コラボメニュー＆グッズ一覧

■魅力的なメニューが登場

　今回開催される「『ガチャピン・ムック』THEキャラ CAFE STAND」は、グランドメニューに加え、オリジナルメニューやグッズが展開される期間限定のカフェスタンド。

　オリジナルコラボメニューには、ガチャピンとムックをイメージした「ガチャピンの抹茶ミルク」や「ムックの苺ソーダ」をはじめ、軽食に最適な「ガチャピンの緑のパフェ」や「ムックの赤いランチボックス」などがそろう。

　また、キュートな購入特典も用意され、ドリンクを1品注文につき「コースター（全3種）」1枚、フードを1品注文につき「ましかくブロマイド（全3種）」1枚がそれぞれプレゼントされる。

　さらに、ガチャピンとムックをデザインしたグッズが登場。ラインナップには「アクリルクリップ」や「硬質カードケースセット」、「なかよしキーチャーム」、「ゆらゆらアクリルスタンド」が並ぶ。