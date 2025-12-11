¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¼ç±éÇÐÍ¥à´ñÀ×á¶á±Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö±Ç²è¤È¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î2Âç¥¢¥¤¥³¥ó!¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¶áµ¯¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î½ÐÍè»ö¡×
Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î¥·¥¬¥Ë¡¼¤Ë¶½Ê³
¡¡SF±Ç²è¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¡¢´ñÀ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦À¸³¶¤ÇºÇ¤â¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ËÈà½÷¤¬½Ð¤Æ°ÊÍè¡¢¥·¥¬¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤Ï¤Ä¤¤¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà½÷¤Ïº£¡Ø¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°¤µ¤À!»ä¤¬¤¢¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿º£¡¢Èà½÷¤Ï¤Ï¤ë¤«±ó¤¯¤Î¶ä²Ï·Ï¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ!¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×(1977Ç¯~)¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë(74)¡£¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×(79Ç¯)¤Î¥¨¥ì¥ó¡¦¥ê¥×¥ê¡¼Ìò¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥·¥¬¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼(76)¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥¬¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½é¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤ÇÍèÇ¯5·î¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡õ¥°¥í¡¼¥°¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥·¥¬¥Ë¡¼¤È¤Î¶¦±é¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö±Ç²è¤È¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î2Âç¥¢¥¤¥³¥ó!¡×¡Ö1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë2¿Í¤ÎÅÁÀâ¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤Ç¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¶áµ¯¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î½ÐÍè»ö¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£