¡Ö¾×·â¡×À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥³¥¢¥é¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó²¿¿§¡©µ®½Å¤Ê½Ð»º¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡¢2¥»¥ó¥Á?!¡×¡Ö¿Í´Ö¤â¤³¤Î½Ð»º¥¹¥¿¥¤¥ëºÎÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×
¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡¼¯»ùÅç»ÔÊ¿ÀîÆ°Êª¸ø±à¤Î¥³¥¢¥é¤Î½Ð»º¤ä¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ½ÅÂ¬Äê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼¯»ùÅç»ÔÊ¿ÀîÆ°Êª¸ø±à¥³¥¢¥é ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ª1ÆüÃæ¿²¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¥³¥¢¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·Å¨¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤È¤¤ä¿©¤ÙÊª¤òÃµ¤¹¤È¤¤Ï¤Þ¤ì¤Ë»Þ¤«¤é»Þ¤Ø²ÚÎï¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬Íè¤¿¡ª¡×(NHK)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¥³¥¢¥é¡Ö¤Ä¤¯¤·¡×¤¬2¥»¥ó¥Á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÂÞ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤¿Ð§¤Ö¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡¡À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¾×·â¡×¡Ö¿Í´Ö¤â¤³¤Î½Ð»º¥¹¥¿¥¤¥ëºÎÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢2¥»¥ó¥Á¡©¡ª ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£