¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯µòÅÀ¡¢»ÒÌò½Ð¿È36ºÐÄ«¥É¥é½÷Í¥¤¬µ¢¹ñÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ä¤Ä¤¤¤ËÎ¥¤ì¤ÆÆüËÜ¤Øµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÀîÃÒ²Ö(36)¤¬µòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÀËÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌó2Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤È¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ä¤Ä¤¤¤ËÎ¥¤ì¤ÆÆüËÜ¤Øµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÈÆüËÜ¤Î2µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢Á°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¨¤Ã!?¤³¤ÎÀè¡¢¸ÞÉ´Ç¯¡ÁÀéÇ¯¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤´µòÅÀ¤ËÀ¸³è¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö½÷¿Àµ¢´Ô¡×¡Ö¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É²¹¤«¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹õÀî¤Ï02Ç¯¤Î¡Ö°¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Í¤¨¤è¡¢²Æ¡×(TBS)¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤³¤³¤í¡×(03Ç¯)¡ÖÇß¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡×(12Ç¯)¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×(20Ç¯)¤Ê¤É¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£15Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£