ラグビーのNTTリーグワンは13日に開幕する。福岡を拠点とする2部の九州電力（九州）と3部のルリーロ福岡（LR福岡）は14日にアウェーで初戦を迎えた後、第2節でホーム開幕戦に臨む。

昨季、3部に新規参入を果たしたLR福岡はリーグ最下位に終わったが、終盤戦に3勝を挙げて意地を見せた。SOの松尾将太郎（29）は逆襲の2季目へ「FWはスクラムやラインアウトなどのセットプレーにプライドを持ち、バックスも走力がある。一人一人が覚悟を持って闘う」と闘志を燃やす。

21日には久留米総合スポーツセンター陸上競技場（福岡県久留米市）でのホーム開幕戦で昨季2位の狭山と激突。豊田将万監督は「相手のチャンスを削りながらアタックでプレッシャーをかけていく」と勝機を探る。

松尾はSOとして東福岡高で高校3冠、明大で大学日本一を経験。浦安などを経て昨年から地元でプレーする。「温かい声援をくださる福岡のファンに何としても勝ちを届けたい」と言葉に力を込めた。

【ルリーロ福岡のホーム日程】

節 月・日 相 手 会場

2 12・21 狭 山 久留米陸（福岡）

3 1・11 昭 島 久留米陸（福岡）

5 1・31 広 島 久留米陸（福岡）

6 2・ 8 中 国 久留米陸（福岡）

9 3・ 7 戸 田 久留米陸（福岡）

11 未 定 昭 島 未 定

13 未 定 広 島 未 定

15 未 定 戸 田 未 定

※久留米陸は久留米総合スポーツセンター陸上競技場