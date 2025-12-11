ルリーロ福岡の松尾将太郎（撮影・山崎清文）

　ラグビーのNTTリーグワンは13日に開幕する。福岡を拠点とする2部の九州電力（九州）と3部のルリーロ福岡（LR福岡）は14日にアウェーで初戦を迎えた後、第2節でホーム開幕戦に臨む。

 

　昨季、3部に新規参入を果たしたLR福岡はリーグ最下位に終わったが、終盤戦に3勝を挙げて意地を見せた。SOの松尾将太郎（29）は逆襲の2季目へ「FWはスクラムやラインアウトなどのセットプレーにプライドを持ち、バックスも走力がある。一人一人が覚悟を持って闘う」と闘志を燃やす。

　21日には久留米総合スポーツセンター陸上競技場（福岡県久留米市）でのホーム開幕戦で昨季2位の狭山と激突。豊田将万監督は「相手のチャンスを削りながらアタックでプレッシャーをかけていく」と勝機を探る。

　松尾はSOとして東福岡高で高校3冠、明大で大学日本一を経験。浦安などを経て昨年から地元でプレーする。「温かい声援をくださる福岡のファンに何としても勝ちを届けたい」と言葉に力を込めた。

【ルリーロ福岡のホーム日程】
節　月・日　相　手　会場
2　12・21　狭　山　久留米陸（福岡）
3　1・11　  昭　島　久留米陸（福岡）
5　1・31　  広　島　久留米陸（福岡）
6　2・ 8　   中　国　久留米陸（福岡）
9　3・ 7　   戸　田　久留米陸（福岡）
11 未　定　 昭　島　未　定
13 未　定　 広　島　未　定
15 未　定　 戸　田　未　定
※久留米陸は久留米総合スポーツセンター陸上競技場