九州の古城隼人主将（撮影・山崎清文）

写真拡大 (全2枚)

　ラグビーのNTTリーグワンは13日に開幕する。福岡を拠点とする2部の九州電力（九州）と3部のルリーロ福岡（LR福岡）は14日にアウェーで初戦を迎えた後、第2節でホーム開幕戦に臨む。

 

　九州は「躍動　GOLD　EFFORTS」をテーマに掲げ、昨季6位からの巻き返しを期す。今季から主将を担うCTBの古城隼人（29）は2部制覇と1部昇格へ「しっかり準備を重ねてきた。あとは自分たちがやってきたことを信じてやり抜くだけ」と奮い立つ。

　堅い守りを伝統とする九州だが、昨季は得点が8チーム中7位の327で、トライ数もリーグ最下位の40と攻撃面に課題を残した。今季はアタックの強化を図るためコーチングスタッフを4人から6人に増やし、担当分野もスクラムとブレイクダウン、ラインアウト、アタックなどと専門化。今村友基ヘッドコーチは「どの位置からでも、どの時間帯でもアグレッシブにアタックしていく」とプランを語る。

　チームを引っ張る古城は鋭いステップとエナジーあふれるタックルが持ち味。福岡市の草ケ江ヤングラガーズで幼少からラグビーを学び、福岡の修猷館高時代にはSOで高校日本代表候補にも選ばれた。同大を経て九州に加入。「福岡でプレーできるのはすごくエキサイティングだし、誇りに思う」と胸を張る。

　初戦はアウェーで日野と戦い、20日のホーム開幕戦は博多の森陸上競技場（福岡市博多区）で江東を迎え撃つ。古城は「チーム全員で躍動して、応援してくれる皆さんに勇気と感動を与えられるよう頑張りたい」。強い決意でシーズンに挑む。（山崎清文）

【九州のホーム日程】
節　月・日　相　手　会場
2　12・20　江　東　博多陸（福岡）
4　1・24　  東　葛　博多陸（福岡）
5　2・8　　大　阪　博多陸（福岡）
8　3・14　  花　園　博多陸（福岡）
11  未  定　  釜　石　未　定
12  未  定　  愛　知　未　定
14  未  定　  日　野　未　定
※博多陸は博多の森陸上競技場