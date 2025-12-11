ラグビーのNTTリーグワンは13日に開幕する。福岡を拠点とする2部の九州電力（九州）と3部のルリーロ福岡（LR福岡）は14日にアウェーで初戦を迎えた後、第2節でホーム開幕戦に臨む。

九州は「躍動 GOLD EFFORTS」をテーマに掲げ、昨季6位からの巻き返しを期す。今季から主将を担うCTBの古城隼人（29）は2部制覇と1部昇格へ「しっかり準備を重ねてきた。あとは自分たちがやってきたことを信じてやり抜くだけ」と奮い立つ。

堅い守りを伝統とする九州だが、昨季は得点が8チーム中7位の327で、トライ数もリーグ最下位の40と攻撃面に課題を残した。今季はアタックの強化を図るためコーチングスタッフを4人から6人に増やし、担当分野もスクラムとブレイクダウン、ラインアウト、アタックなどと専門化。今村友基ヘッドコーチは「どの位置からでも、どの時間帯でもアグレッシブにアタックしていく」とプランを語る。

チームを引っ張る古城は鋭いステップとエナジーあふれるタックルが持ち味。福岡市の草ケ江ヤングラガーズで幼少からラグビーを学び、福岡の修猷館高時代にはSOで高校日本代表候補にも選ばれた。同大を経て九州に加入。「福岡でプレーできるのはすごくエキサイティングだし、誇りに思う」と胸を張る。

初戦はアウェーで日野と戦い、20日のホーム開幕戦は博多の森陸上競技場（福岡市博多区）で江東を迎え撃つ。古城は「チーム全員で躍動して、応援してくれる皆さんに勇気と感動を与えられるよう頑張りたい」。強い決意でシーズンに挑む。（山崎清文）

【九州のホーム日程】

節 月・日 相 手 会場

2 12・20 江 東 博多陸（福岡）

4 1・24 東 葛 博多陸（福岡）

5 2・8 大 阪 博多陸（福岡）

8 3・14 花 園 博多陸（福岡）

11 未 定 釜 石 未 定

12 未 定 愛 知 未 定

14 未 定 日 野 未 定

※博多陸は博多の森陸上競技場