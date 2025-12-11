「欧州ＣＬ・１次リーグ、レアル・マドリード１−２マンチェスター・シティー」（１０日、マドリード）

レアル・マドリードのシャビアロンソ監督が欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）のマンチェスター・シティー戦で敗れたあとの記者会見で「手応えはポジティブなものだった」と試合を振り返った。

スペイン１部リーグのセルタ戦に続いて連敗となった後の状況について監督は「我々は良い形で試合を始めたが、最高ではなかった１０分間にちょっとしたことで相手にリードされた。とはいえ選手たちは難しい状況にも最後まで戦った。選手たちの取り組みの姿勢に感謝するが、これを続けて行かなければならない」と手応えを得たとした。

結果が出ていないことについては「この瞬間は良いものではない。だが全ては（状況が不変ではなく）通り過ぎるもの。ファンの抗議は普通のこと。ホームで勝たなければこういうことは起こるし初めてのことではない。試合後の抗議の声は理解し、受け入れることができる。我々はこの状況をひっくり返したいと思っている。先は長く（取材陣に対し）君達は別の形で捉えるが、先はかなり長くそれほど遠くない時間で物事を変えることは可能」だとした。

またここから短期間で自身の去就を心配するかとの問いには「私が気にかけているのは次の試合。ここで重要なのはレアル・マドリード。それは私にするテーマではない」と答えた。