お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次（47）が10日放送のニッポン放送「オールナイトニッポン MUSIC10」（月〜木曜後10・00）に出演。小学生の頃に初めて買ったCDを明かし、歌手の森高千里（56）を笑わせた。

今週は「会いたいサンタが生でやって来た！」という企画が行われ、森高が秋山との共演を熱望し、実現。リクエスト曲について、選んだ理由を聞かれた秋山は「思い入れがあるというか、一番最初にCD買った、小学生の時に買った曲なんですよ」と回答。

「凄くないですか、僕、小学校で初めて買ったCDがランバダなんですよ」と、89年に「カオマ」がリリースして世界的大ヒットした「ランバダ」を挙げた。森高は「おもしろい」と声を上げて笑った。

秋山は「CMで流れてて、何だこの歌って」と心をつかまれたことを回想。「好きで。母ちゃんに“これ買ってくれ”って。“なんでこれ買うんかね”って言われて。いっぱいある中でランバダ選んだんです、一枚だけ」と笑った。ランバダの思い出を振り返りつつ、「初めてのシングルCD、南米の曲なんです」と笑い飛ばしていた。