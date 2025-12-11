オリックスの３選手が１１日、大阪市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、紅林弘太郎内野手が１６００万増の９５００万円、平野佳寿投手が１億６５００万円から減額制限を超える１億１０００万ダウンの５５００万円、宗佑磨内野手が１１００万減の６２００万円でサインした。（金額は推定）

今季の紅林はゴールデングラブ賞初受賞。シーズン成績は１１６試合で打率・２６０、９本塁打、４３打点で「（ＣＳで）いい感覚があったので来年以降も続けられるように」と来季へ手応え。５年連続規定打席到達など球団から評価された。

平野は来季から投手コーチ兼任に。今季は４月３日・ロッテ戦でＮＰＢ通算２５０セーブを達成したものの、１軍登板３試合で０勝１敗１セーブ、防御率１５・４３。「頑張らなきゃいけないところで、１軍に呼ばれなかったのは、自分の実力不足」と振り返った。

宗は９８試合で打率・２３５、６本塁打、２８打点。昨季も出場９７試合で２年連続１００試合に満たさず「やっぱり１００試合以上スタメンで出ないと。１００試合だけじゃダメですね。１２０試合ですね、最低」とレギュラー奪回へ気持ちを強くしていた。