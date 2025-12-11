お笑いコンビ・マテンロウの大トニーが５日、ＡＢＥＭＡ「ＮＯ ＭＡＫＥ」で、売れない現状に泣きながら本音を吐露するも、相方のアントニーから「甘えてるだけ」と一喝された。

芸歴１６年の大トニーは現在、時給１３００円のダーツバーで「多い時は週６」で勤務。今年の４月に「芸人になって初めて給料がゼロ」だったという。それまでは、芸人としての収入は「平均で３、４０万、多い時は７、８０万」あったというが、相方のアントニーにピンの仕事が入ると、コンビの仕事ができないため収入が激減。

「アントニーからも（お金を）借りてます。３０、４０万ぐらい。鬼越の金ちゃんにも３０万、ニューヨークの嶋佐は７０万円ぐらい借りてます」と相方だけではなく、芸人仲間からも借金していると明かした。

コロナ期間中に結婚したが、金銭面での不安がぬぐえず、子どもはまだいない。仕事をして家計を支えてくれている妻へ「妻の仕事を辞めさせてあげたい」とも話していた。

密着撮影中には、泥酔し「こんな人生…人に迷惑かけてるだけの人生」「こんな人生…」「怖いです自分の人生が、生きてて」「ダメだなぁ…」と号泣する一幕も。

このＶＴＲを見たアントニーは「酒飲んで、泣きながら死にたいとかいう奴、一番ダサい。俺は甘やかさない。こんなの甘えてるだけでしょ」とバッサリ。「この現状を乗り越えないと男じゃない」ともエールを送るも「頑張ったから売れるわけじゃないが、売れている人はみんな頑張っている。全芸人が不安を抱えている。自分だけこんな人生だと、悲劇のヒロインモード。まだ分かってない」と友人だからこその厳しい言葉も投げかけていた。