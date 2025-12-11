フジテレビは、12日午後9時58分から「酒のツマミになる話2025名場面SP」を放送する。“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。

12日の放送では、今年の放送回の中から“もう一度見たい名シーン”を厳選して一挙放送する。豪華ゲストたちが残していった爆笑トークから、思わずグッとくるエピソードまで、“2025年のツマミ”を総ざらいで振り返るスペシャル回となる。

完璧男・GACKTに隠された“意外すぎる弱点”も明らかになる。

常にストイックで“完璧”なイメージを持たれ、どんな場面でも揺るがぬ余裕を見せてきたGACKTだが、語られたのは、“どうしても克服できない弱点”があったという衝撃の事実。その舞台となったのは始球式。3カ月にわたり徹底的な練習を重ね、完璧な一投を披露すべく臨んだ本番だったが、結果は想像をはるかに超える“まさかの展開”に。本人いわく“トラウマ級”。その瞬間をとらえた映像がスタジオに流れると、出演者からは驚きと笑いが入り交じったリアクションが相次ぎ、GACKTの“人間味あふれる一面”が浮き彫りとなる。

他にも、山田裕貴や柔道選手の角田夏実、今田耕司、大森南朋、小泉孝太郎ら、スタジオを盛り上げた豪華ゲストたちの素顔があらわになるエピソードの数々を披露する。