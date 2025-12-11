本田響矢、金髪大胆イメチェン姿披露「別人級」「ビジュ爆発」絶賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2025/12/11】俳優の本田響矢が12月10日、自身の公式Instagramを更新。金髪姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「めおと日和」話題の26歳俳優「別人級」金髪姿
◆本田響矢、金髪オフショットを公開
本田は「FNS歌謡祭、ありがとうございました」とつづり、同日に出演したフジテレビ系「2025 FNS歌謡祭」第2夜（18時30分〜21時54分）でのオフショットにて、これまでの黒髪から一変した明るい金髪姿を投稿。黒のタートルネックとジャケットに身を包み、金髪とのコントラストが際立つ装いを披露した。また、マネージャーのInstagramアカウントでも同日、同番組のオフショットとして、真紅のカーテンを背景に撮影したクールな立ち姿が公開されている。
◆本田響矢の金髪姿に反響
この投稿には「別人級」「金髪似合いすぎ」「ビジュ爆発」「かっこいい」「イメチェン大成功」「レベチ」「衝撃」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
