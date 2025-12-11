back number「NHK紅白歌合戦」3年ぶり2度目の出場決定「どうしてもどうしても」「水平線」披露【コメント】
【モデルプレス＝2025/12/11】「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）にback numberの出場が決定。2022年（第73回）に続き今回で2回目の出演となる。
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧
2004年結成のback number。美しいメロディーと心に残る切ない歌詞で幅広い層から人気を集め、2023年には5大ドームツアーも全公演完売、2026年には自身最大となる50万人規模のスタジアムツアーも決定。これまでに30曲がストリーミング1億回再生を突破するなど、日本の音楽シーンを代表するバンドだ。
2回目の紅白出演で披露するのは『どうしてもどうしても』そして『水平線』。『どうしてもどうしても』は「NHK ウインタースポーツテーマソング」としてNHKの冬のスポーツ中継などでオンエアされている。『水平線』はコロナ禍で中止となったインターハイを目指していた高校生からの手紙がきっかけで書き下ろした楽曲で、10代を中心にSNSで拡散され話題となったback numberの代表曲。紅白だけの特別なパフォーマンスとなる。
出場にあたりメンバーの清水依与吏は「また3人でドキドキしながら紅白歌合戦のステージに立てることがとても嬉しいです。大事で大事で仕方がない2曲と一緒に行くので、大晦日よろしくお願いします」とコメントを寄せている。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆back number「第76回NHK紅白歌合戦」出場決定
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
