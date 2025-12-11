政府が物価高対策として地方自治体に推奨する「おこめ券」の配布について、山形県内では現在のところ、鶴岡など5つの市町村が「おこめ券」を配布しない方針であることがわかりました。残りの30市町村はいずれも対応を「検討中」としています。



政府は物価高への対策として今年度補正予算案に盛り込んだ交付金を基に、国民1人あたり3000円ほどの支援を行う方針です。

その方法の1つとして上がっているのが「おこめ券」の配布です。

政府は地方自治体に対して配布を推奨していますが、交付金の使い道は、それぞれの自治体に委ねられています。





鈴木憲和農林水産大臣「消費者 生活者の皆さんの置かれている状況は都市部と農村部では違うなどさまざまな差があるかと。そうしたことを踏まえて各自治体において生活者の皆さんの負担感が減るように対応してもらえれば」「おこめ券」は、JA全農とコメの卸売業者で組織する全米販が発行する商品券です。販売価格は1枚500円ですが、実際に利用できる金額は、経費を差し引いた440円分となっています。速やかな使用を促そうと、新たに発行される「おこめ券」の使用期限は来年9月末までとすることで調整が行われています。YBCでは、県内すべての市町村におこめ券を配布するかどうかを取材しました。現時点で「配布する」と回答した自治体はなく、鶴岡市、川西町、最上町、大石田町、戸沢村の5つの市町村が「配布しない」としました。残る30の市町村は、対応を「検討中」と答えました。このうち、「配布しない」と答えた自治体のほとんどが「知り合いの農家から直接コメを調達する住民が多いことから、おこめ券ではなく、独自の商品券を配布する方針」としています。中でも川西町は、食料費や燃料費の支援として、町内の店舗で使用できる1人あたり7000円分の商品券をすべての町民に配布する予定だということです。一方、「おこめ券」の配布を「検討中」とした自治体の多くが「コメに限定した支援にするか、慎重に検討中」と回答しました。また、「国から交付される金額がわかっていないため、詳細が決められない」との声も多く聞かれました。県内でも多くの自治体で見通しが立っていないおこめ券の配布。政府は、交付金の財源となる補正予算案をいまの臨時国会で成立させる方針です。