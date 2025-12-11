政府が経済対策として自治体に活用を促している『おこめ券』配布の政策について、YBCアプリで視聴者アンケートを行いました。1308人の方から回答をいただきました。



「おこめ券」の配布について「賛成」と回答したのは全体のおよそ4割の498人、一方で「反対」は810人と全体のおよそ6割を占めました。

『おこめ券』配布の政策について、回答した半数以上の方が否定的であるという結果になりました。





「賛成」と回答した・山形市の20代女性 現金給付だと貯蓄に回してしまう気がする。・村山市40代男性 家計が少しでも助かる策は有難い。・鶴岡市60代女性 コメ農家としてはお米を食べてもらいたいので賛成。生産者からは「コメ離れ」を防ぐために「おこめ券」に期待する声が、消費者からは購入の補助になることに前向きな意見が寄せられました。一方で「反対」と回答した・山形市20代男性 一度使えば無くなってしまう。・寒河江市30代女性 コメ農家が多い県内ではスーパーの商品券の方がいい。・河北町50代女性 県民の中には直接農家から1年分を購入している人も。「おこめ券」の印刷や配送などに費用がかさむことについて「無駄」を指摘する声や他県に比べてコメが身近にある米どころ山形ならではの意見も寄せられました。山形市・80代男性「おこめ券が欲しい人に配ればいいと思う。私はいらない。甥っ子が農家をやっているのでコメももらうから」山形市・20代男性「商品券の方がありがたい。購入できる物の幅が広がる」30代4人家族「女の子だが結構食べ盛りになってきたのでこれから食べる量が増えるとなると心配な部分もあった。コメの値段も上がっているので。おこめ券は初めてなのでどんな感じで配られるのか分からないが楽しみ？期待したい」山形市・40代男性「物価が高いということでコメ離れも若干進んでいるかなと。農家の知り合いから直接買っている人もいたりするのでおこめ券を100パーセント使えるか疑問」（期待はできそう？）「五分五分」