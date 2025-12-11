ÀîÅÄÍµÈþ¡¢¼·¸Þ»°¤ò·Þ¤¨¤¿5ºÐÄ¹ÃË¡õ3ºÐÄ¹½÷¤ÈÊÂ¤Ó¥Ë¥Ã¥³¥ê¡¡ÃåÊª»Ñ¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡ÖåºÎï¤ÊÃåÊª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¡Ê42¡Ë¤¬¡¢11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼·¸Þ»°¤ò·Þ¤¨¤¿5ºÐ¡¦Ä¹ÃË¡õ3ºÐ¡¦Ä¹½÷¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖåºÎï¤ÊÃåÊª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡×¼·¸Þ»°¤ò·Þ¤¨¤¿5ºÐ¡¦Ä¹ÃË¡õ3ºÐ¡¦Ä¹½÷
¡¡ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¼·¸Þ»°¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÂ©»Ò5ºÐ¡¢Ì¼3ºÐ¤Ç2¿ÍÆ±»þ¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê2¿Í¤È¤âÃåÊª¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤¢¡¢¥°¥º¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È¡ËÌµ»ö¤Ë¤´µ§Åø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢åºÎï¤Ê¹ÈÍÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼Ì¿¿¤â»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½©¤Î¹ÈÍÕ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¼«¿È¤È¡¢¹õ¤ÈÃã¿§¤Î¸Ó»Ñ¤ÎÄ¹ÃË¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²ÖÊÁ¤ÎÃåÊª¤òÃå¤¿Ä¹½÷¤¬Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯ÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËå¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤ª²½¾Ñ¤äÃåÉÕ¤±¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³ ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ëå¤Î»£±Æ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¡Á¤È»ä¤ò¤ï¤¶¤Èº¤¤é¤»¤¿¤ê ¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼·¸Þ»°¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡ÖåºÎï¤ÊÃåÊª¡×¡ÖÏÂÉþ»Ñ¤ÎÍµÈþ¤µ¤ó¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯åºÎï¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ªÅ·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¼·¸Þ»°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
