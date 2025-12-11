12/8（月）から開始しているABCラジオスペシャルウィーク。『ますだおかだ増田のラジオハンター』からは、もはやレギュラーなのではないかというくらい、おなじみのゲスト！西川のりお師匠が登場！

今回はのりおスペシャルと称し、２回に分けて登場しマシンガントークを炸裂させた。

©️ABCラジオ

開口一番「今年最後やで！やるで！」と楽し気なのりお師匠。まず最初に登場時間について、12分遅れての登場に、「僕の12分返してくれ、12分もしゃべられへんやないか」と物申し、増田は「いつものりおさんが時間オーバーしてしゃべるでしょう。それを合計したら12分やったんで、ここで回収しました」と言い、のりお師匠は「年末に回収せんでもええやろ！」とつっこんだ。

話題は今年のＭ-１へ

M-1グランプリ2025の決勝進出者９組が発表され、初出場は４組。一方で今年こそと注目されていたミキ、カベポスターらは敗者復活、というお笑いニュースの話題にのりお師匠は独自の見解を述べた。

のりお師匠は個人的にミキを推していると言い、「ミキが敗者復活でね、この本戦出れたら優勝の芽があると読んだよ。サンドウィッチマンや、トレンディエンジェルと同じように、（敗者復活から本戦にあがったら）波に乗れると思う」と強くプッシュ。

一方で、決勝進出の９組のうち、ヨネダ2000はない！と爆弾発言。彼女らの不思議な世界の芸は賞を取るとかとはちゃうと述べる。増田は「（ヨネダ2000は）変化球枠みたいな感じですかね」とフォロー。しかしのりお師匠はヨネダ2000が賞を取るのはアカン！と言い、周囲を困惑させた。

さらに9組のなかでは、ママタルトと真空ジェシカにも注目しているとのこと。舞台をほかの出場者よりも踏んでいる分、優勝取るかもしれないとのりお師匠は予想。とはいえ舞台に出て下手を打つ場合もあるという。「（舞台で場数をこなすことによって）自分のなかで変な安心感が出てね、ちょっとやや緊張感があるくらいがええよ。ネタが熟して、あんまり慣れすぎたらよくない」と話した。

@ABCラジオ

のりお師匠のラジハンへの想い

14時台に再登場し、リスナーからのお便りにバカ―とつっこみを入れるのりお師匠。（本編はradikoで！）

コーナー終了時に、のりお師匠は「今年もお世話になりました。このラジオを出てるときね、自分の人生の中で一番楽しいです。これほんまなんだよ。この番組のために（話す）ネタをつくりたい。これ楽しみにしてきてる」と言い、増田は「僕（のりお師匠が出るとき）一番苦しいです」とボケて、締めくくった。

そんなのりお師匠スペシャル回の全編はぜひradikoのタイムフリーでお聴きください！