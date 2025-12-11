¿À¸Í¤ÇËÌ³¤Æ»¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡ª¡©¡¡»ä¤¬¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê～¤ó¤À¡©¡¡µ×ÊÝ¸÷Âå¡Önews ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥ê¥ìー¥³¥é¥à
¡Önews ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥ê¥ìー¥³¥é¥à¡£º£²ó¤Ïµ×ÊÝ¸÷Âå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Îµ×ÊÝ¸÷Âå¤Ç¤¹¡£Ëè½µ¡¢´ØÀ¾¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸÷Âå¤Î¥¥é¥ê¡ùÃæ·Ñ¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç´Ý¿À¸ÍÅ¹¤«¤é¡ÖËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÆÆâ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥äー¤ÎËÜÅÄÂç²ð¤µ¤ó¤Ï¡ÈËÌ¤Î¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥¿ー¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë20Ç¯½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Âç´Ý¿À¸ÍÅ¹¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¸áÁ°11»þ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´û¤Ë¤¿～¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡¡¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÎÁÍý¿ÍNo.1·èÄêÀï¤Î¡ÖCHEF-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×½éÂå²¦¼Ô¤Î²¼Ô¢¿¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂç¤Ö¤ê¥Û¥¿¥Æ¤ò¾è¤»¤¿ÀÖ¹õ¥«¥ìー¡×¡£ËÌ³¤Æ»Å¸¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¤¬¥Ùー¥¹¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¥ìー¤È¥¤¥«ËÏ¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤¿¥·ー¥Õー¥É¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ìー¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊ£»¨¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼Ô¢¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥Û¥¿¥Æ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾Æ¤¯¤È¤¤Ë»È¤¦¥ª¥¤¥ë¤òºÇ¸å¤Ë¥«¥ìー¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡Öº£¤¹¤°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤Á¯¤ÎÌ£¤ä¥È¥Þ¥È¤ÎÌ£¤Ê¤É¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïº£²ó»î¿©¤·¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£
Í¼¿©¤É¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿XÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÈÓ¥Æ¥í¤À～¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï»ä¤â»î¿©¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ¸Ãæ·ÑËÜÈÖ¤Î»þ¤À¤±¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸áÁ°11»þ¤Ë¸½ÃÏ¤ØÅþÃå¤·¤Æ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó6»þ´Ö¤Û¤É¤Ï¡¢¤º～¤Ã¤È¡ÖÈÓ¥Æ¥í¡×¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¨¤Ð³¤Á¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡¡¥¿¥³¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¤ä¥¨¥Ó¤Î¥Ð¥¸¥ë¤Ê¤ÉÍÎÉ÷¤Ê¡È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡É¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½©¤Î¿·Êª¤È¤·¤Æ¡È¤¤¤¯¤é¤Î¤·¤ç¤¦¤æÄÒ¤±¡É¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£»î¿©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°ìÎ³¡¢°ìÎ³¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇò¤¤¤´ÈÓ¤È¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²¿ÇÕ¤Ç¤âÇò¤´ÈÓ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆù¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥¤¥äー¤ÎËÜÅÄ¤µ¤ó¤¬Çã¤¤ÉÕ¤±¤ëÍÍ»Ò¤â¤´¾Ò²ð¤·¤¿È¬¸®±ñ¤µ¤ó¤Î¡ÖËÌ¤ÎÆù²¦¥á¥¬À¹¤êÊÛÅö¡×¤Ï¡¢ÏÂµí¤Î¥µ¥¤¥³¥í¥¹¥Æー¥¤À¤±¤Ç200g¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢²Ã¤¨¤Æ¤¹¤¾Æ¤¤¬100g¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê¤ªÊÛÅö¡£Äì¤Ë¤´ÈÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¿¤¯¤ÆÃæ·Ñ¤Î»þ¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ý¿À¸ÍÅ¹¤ÎÅß¤ÎËÌ³¤Æ»Å¸¤Ïº£·î22Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶õµ¤´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¹¥¤¤Î¿Í¤â¤¼¤ÒË¬¤Í¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡Íè½µ¤â¤Þ¤¿´ØÀ¾¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡ª©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ê¼¡²ó¤ÏÊ¡¸Í¤¢¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡Ë
µ×ÊÝ¸÷Âå ¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË～¶âÍË¸á¸å3:40～¡Ë¿å¡¦ÌÚÍË¤Ë½Ð±éÃæ¡£¡È¸÷Âå¤Î¥¥é¥ê¡ùÃæ·Ñ¡ÉÃ´Åö¡£2025Ç¯Æþ¼Ò¡£º´²ì¸©¸Æ»Ò»Ô½Ð¿È¡£¡ÖÂç¤Ö¤ê¥Û¥¿¥Æ¤ò¾è¤»¤¿ÀÖ¹õ¥«¥ìー¡×¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼Â²È¤«¤éÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ë¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£