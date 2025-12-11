Ｍラインズが２５年１２月期業績予想を一転減益予想へ下方修正◇ Ｍラインズが２５年１２月期業績予想を一転減益予想へ下方修正◇

マークラインズ<3901.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を６５億円から５６億円（前期比０．７％増）へ、営業利益を２４億５０００万円から２１億円（同５．２％減）へ、純利益を１７億１０００万円から１４億５０００万円（同８．１％減）へ下方修正し、増益予想から一転して減益予想とした。



中国メーカーの攻勢や米国の関税政策の影響で日系・欧州自動車メーカーが苦戦する事業環境のなか、第３四半期までの期間でプロモーション広告事業を除く全ての事業で受注が低迷したことが響く。また、日系メーカーの上期の業績はトヨタ自動車<7203.T>グループを除き回復に遅れが生じており、第４四半期の受注動向にも影響を与えているとしている。



出所：MINKABU PRESS