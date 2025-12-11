辻本郷ＩＴの公開価格は１８５０円に決定、１２月１９日スタンダード市場に新規上場 辻本郷ＩＴの公開価格は１８５０円に決定、１２月１９日スタンダード市場に新規上場

１２月１９日付で東証スタンダード市場に新規上場予定の辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A.T>の公開価格が、仮条件（１８１０～１８５０円）の上限である１８５０円に決定した。



同社は、ＤＸに関するプラットフォーム事業を展開しており、業務フローの可視化と見直しなどのコンサルティングを行う「コンサルティングドメイン」、システムの導入支援及び販売を行う「テクノロジードメイン」、システム設定代行から、経理・財務・労務といったバックオフィス業務まで幅広いアウトソーシングサービスを提供する「オペレーションドメイン」の３つのドメインで事業を展開している。公募株式数２６万株、売出株式数３１万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し８万５５００株を予定。主幹事はＳＢＩ証券。



