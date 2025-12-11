back number『NHK紅白歌合戦』出場決定！「また3人でドキドキしながら紅白歌合戦のステージに立てることがとても嬉しい」
12月31日にNHK総合他で放送される『第76回 NHK 紅白歌合戦』にback numberの出場が決定した。
■「どうしてもどうしても」と「水平線」を披露
2022年（第73回）に続き今2回目の出場となる今回の『紅白』で披露するのは「どうしてもどうしても」、そして「水平線」。「どうしてもどうしても」は「NHKウインタースポーツテーマソング」としてNHKの冬のスポーツ中継などでオンエアされている。
「水平線」はコロナ禍で中止となったインターハイを目指していた高校生からの手紙がきっかけで書き下ろした楽曲で、10代を中心にSNSで拡散され大きな話題となったback numberの代表曲。紅白だけの特別なパフォーマンスを楽しもう。
■back number清水依与吏 コメント
また3人でドキドキしながら紅白歌合戦のステージに立てることがとても嬉しいです。
大事で大事で仕方がない2曲と一緒に行くので、大晦日よろしくお願いします。
■番組情報
NHK総合『第76回NHK紅白歌合戦』
12/31（水）19:20～23:45
NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信
らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信
