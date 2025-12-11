back number『NHK紅白歌合戦』出場決定！「また3人でドキドキしながら紅白歌合戦のステージに立てることがとても嬉しい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月31日にNHK総合他で放送される『第76回 NHK 紅白歌合戦』にback numberの出場が決定した。

■「どうしてもどうしても」と「水平線」を披露

2022年（第73回）に続き今2回目の出場となる今回の『紅白』で披露するのは「どうしてもどうしても」、そして「水平線」。「どうしてもどうしても」は「NHKウインタースポーツテーマソング」としてNHKの冬のスポーツ中継などでオンエアされている。

「水平線」はコロナ禍で中止となったインターハイを目指していた高校生からの手紙がきっかけで書き下ろした楽曲で、10代を中心にSNSで拡散され大きな話題となったback numberの代表曲。紅白だけの特別なパフォーマンスを楽しもう。