　12月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは254銘柄。東証終値比で上昇は115銘柄、下落は109銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は46銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4384>　ラクスル　　　　　 1526　　+300（ +24.5%）
2位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　393.8　 +75.8（ +23.8%）
3位 <4166>　かっこ　　　　　　　883　　+150（ +20.5%）
4位 <1948>　弘電社　　　　　　 4560　　+700（ +18.1%）
5位 <6666>　リバーエレク　　　　533　　 +80（ +17.7%）
6位 <2375>　ギグワークス　　　　270　　 +35（ +14.9%）
7位 <281A>　インフォメテ　　　　470　　 +60（ +14.6%）
8位 <4572>　カルナバイオ　　　　423　　 +39（ +10.2%）
9位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1760　　+161（ +10.1%）
10位 <3905>　データセク　　　 2264.8　+198.8（　+9.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8801>　三井不　　　　　　 1378　-400.0（ -22.5%）
2位 <5134>　ＰＯＰＥＲ　　　　　673　　-150（ -18.2%）
3位 <7095>　マクビープラ　　　 1517　　-287（ -15.9%）
4位 <7774>　Ｊ・ＴＥＣ　　　　　408　　 -72（ -15.0%）
5位 <4880>　セルソース　　　　414.9　 -66.1（ -13.7%）
6位 <7378>　アシロ　　　　　　 1275　　-148（ -10.4%）
7位 <215A>　タイミー　　　　　 1286　　-110（　-7.9%）
8位 <5572>　リッジアイ　　　　 2170　　-174（　-7.4%）
9位 <7613>　シークス　　　　　 1200　　 -89（　-6.9%）
10位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　169　　 -10（　-5.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1270　 +14.5（　+1.2%）
2位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3635　 +39.0（　+1.1%）
3位 <4568>　第一三共　　　　　 3385　 +25.0（　+0.7%）
4位 <7974>　任天堂　　　　　　11481　　 +81（　+0.7%）
5位 <3402>　東レ　　　　　　　　995　　+7.0（　+0.7%）
6位 <4901>　富士フイルム　　 3456.7　 +22.7（　+0.7%）
7位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3944.6　 +23.6（　+0.6%）
8位 <8591>　オリックス　　　 4361.9　 +21.9（　+0.5%）
9位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　17300　　 +75（　+0.4%）
10位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1352.4　　+5.4（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8801>　三井不　　　　　　 1378　-400.0（ -22.5%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　17480　　-100（　-0.6%）
3位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2681　 -13.0（　-0.5%）
4位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2028　　-6.5（　-0.3%）
5位 <6920>　レーザーテク　　　30930　　 -70（　-0.2%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　451.5　　-1.0（　-0.2%）
7位 <6506>　安川電　　　　　　 4910　　　-7（　-0.1%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　　18200　　 -20（　-0.1%）
9位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5485　　　-4（　-0.1%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　626　　-0.3（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース