12月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは254銘柄。東証終値比で上昇は115銘柄、下落は109銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は46銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円高と買われている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4384> ラクスル 1526 +300（ +24.5%）

2位 <7777> ３ＤＭ 393.8 +75.8（ +23.8%）

3位 <4166> かっこ 883 +150（ +20.5%）

4位 <1948> 弘電社 4560 +700（ +18.1%）

5位 <6666> リバーエレク 533 +80（ +17.7%）

6位 <2375> ギグワークス 270 +35（ +14.9%）

7位 <281A> インフォメテ 470 +60（ +14.6%）

8位 <4572> カルナバイオ 423 +39（ +10.2%）

9位 <6549> ＤＭソリュ 1760 +161（ +10.1%）

10位 <3905> データセク 2264.8 +198.8（ +9.6%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <8801> 三井不 1378 -400.0（ -22.5%）

2位 <5134> ＰＯＰＥＲ 673 -150（ -18.2%）

3位 <7095> マクビープラ 1517 -287（ -15.9%）

4位 <7774> Ｊ・ＴＥＣ 408 -72（ -15.0%）

5位 <4880> セルソース 414.9 -66.1（ -13.7%）

6位 <7378> アシロ 1275 -148（ -10.4%）

7位 <215A> タイミー 1286 -110（ -7.9%）

8位 <5572> リッジアイ 2170 -174（ -7.4%）

9位 <7613> シークス 1200 -89（ -6.9%）

10位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 169 -10（ -5.6%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7186> 横浜ＦＧ 1270 +14.5（ +1.2%）

2位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3635 +39.0（ +1.1%）

3位 <4568> 第一三共 3385 +25.0（ +0.7%）

4位 <7974> 任天堂 11481 +81（ +0.7%）

5位 <3402> 東レ 995 +7.0（ +0.7%）

6位 <4901> 富士フイルム 3456.7 +22.7（ +0.7%）

7位 <9020> ＪＲ東日本 3944.6 +23.6（ +0.6%）

8位 <8591> オリックス 4361.9 +21.9（ +0.5%）

9位 <9984> ＳＢＧ 17300 +75（ +0.4%）

10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1352.4 +5.4（ +0.4%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <8801> 三井不 1378 -400.0（ -22.5%）

2位 <5706> 三井金属 17480 -100（ -0.6%）

3位 <9433> ＫＤＤＩ 2681 -13.0（ -0.5%）

4位 <6752> パナＨＤ 2028 -6.5（ -0.3%）

5位 <6920> レーザーテク 30930 -70（ -0.2%）

6位 <4005> 住友化 451.5 -1.0（ -0.2%）

7位 <6506> 安川電 4910 -7（ -0.1%）

8位 <5803> フジクラ 18200 -20（ -0.1%）

9位 <6701> ＮＥＣ 5485 -4（ -0.1%）

10位 <9501> 東電ＨＤ 626 -0.3（ -0.0%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



株探ニュース

