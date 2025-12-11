卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は11日、女子シングルス1回戦が行われ、世界ランキング10位の早田ひな（日本生命）は、同4位の蒯曼（中国）と対戦する。

今シーズンは怪我と向き合いながら戦ってきた日本のサウスポーエースだが、シーズン終盤に調子を上げてファイナルズへ。中国の若き実力者との注目の一戦を迎える。

■苦難経験も再びトップ10圏内へ

早田は昨夏のパリ五輪で左腕を負傷し、一時は世界ランキングがトップ10圏外に後退するなど苦しい時期を経験。しかし、負傷と向き合いながら徐々にバックハンドの強打が戻り、「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」では伊藤美誠（スターツ）や張本美和（木下グループ）との日本勢対決を制して同大会で初優勝。再びトップ10に返り咲き、今大会に臨んでいる。

一方の蒯曼は今季急成長を遂げた21歳の新星。中国トップ層では貴重な左利き選手で、両ハンドから繰り出す粘り強いラリーや多彩なサービス、ツッツキなど、卓越した台上技術を武器に存在感を高めてきた。

両者は今年10月のアジア選手権（団体戦）決勝で対戦。早田が第1ゲームを奪ったものの、その後は蒯曼が3ゲーム連取で逆転勝ちを収めている。楽な相手ではないが、早田はその後、着実に調子を上げており、今回のファイナルズでも屈指の好カードとなりそうだ。

なお、この試合の勝者は、同日に橋本帆乃香（デンソーポラリス）をストレートで下した大藤沙月（ミキハウス）と準々決勝で対戦する予定。日本勢同士の対決が実現するかにも注目が集まる。

復活を印象付けている早田が、成長著しい蒯曼とのサウスポー対決を制してベスト8へ進出できるか。注目の一戦が幕を開ける。