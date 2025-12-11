北海道内では各地で雪の降り方が強まっています。



いまの札幌の様子を中継でお伝えします。



札幌市手稲区の手稲駅近くにいます。



きょうは１日、雪が止む時間はありませんでした。



この時間は少し弱まってきています。



ただ少し尖ったような、バチバチと体に当たる音がする雪となっています。



気温が氷点下２.３℃で現在風はほとんどありませんので、体感としては比較的まだ過ごしやすいかなという感じがあります。





顔に何か雪が当たるようなそこまでの風は吹いていません。ただ路面状況なんですが、きょう１日降った雪がこの時間、多くの車が通る道路ではかき回されるような感じで砂のようになっています。その上を車が走行しています。ちょっと見えにくいかもしれないんですが、この雪の下は黒くなっておりまして、凍っているんですね。ですからこの雪と氷にタイヤを取られそうになる車を先ほどから何度も見かけています。こちらは駅の近くということもありまして、歩道は踏み固められて歩きやすくなっています。住民の方々も驚いていましたが、一気に雪が降ったんですね。こちら滑り止めの砂が入っています。あえて足を入れる人はいないと思うんですけれども、入れるとこんな感じでかなり深いところまで雪があります。そして、この上にもこんもりと雪が積もっている状況です。ただきちんと蓋は開きますので、もし道路が滑りやすくなってきた場合はこの砂を使ってください。あすにかけて気をつけなければいけないポイントが２つあります。まず１つは風なんですが、あすにかけて風が強まってくる予報で、至る所で上に雪が積もっている状況なんですね。風にあおられてこれが落ちてきてしまう可能性もありますので、あす朝は頭上にも注意が必要です。そしてもう１つ、今度は寒くなるんですね。寒くなりまして今シーズン一番寒い朝を迎えます。手稲駅の前にもバス停があるんですけれども、先ほどすでに待っている方が寒そうな様子でしたが、あすはもっと寒くなりますので、今までにまだ着ていないぐらいのちょっと防寒、厚めの服を着て、あすはお出かけになった方がいいかもしれません。