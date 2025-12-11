井浦新、「髪型のせいで誰かわかりません」 近影ショットにファン衝撃「随分とチリチリになって」「キープするの大変だろうな」
俳優の井浦新（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。近影ショットを公開し、個性的なヘアスタイルに「キープするの大変だろうな」「髪型のせいで誰かわかりません」などの反響が集まっている。
【写真】「最終形態の髪型なのでしょうか？」ファンが驚く井浦新の最新ショット
井浦は「Sunset-chasing hearts #台南 #夕日 #黄昏 #塩田 #elnest」とコメントし、夕焼けをバックに自撮りしたショットを複数枚アップした。
景色の美しさも印象的だが、それ以上に投稿を見た人々の関心はヘアスタイルに集まっている。
コメント欄には「井浦さんの髪型が随分とチリチリになって 最終形態の髪型なのでしょうか？」「新さんのヘアースタイルが気になる〜！」「髪型すごい」「新たさんの髪型しか入ってこない！」などの反響が集まっていた。
【写真】「最終形態の髪型なのでしょうか？」ファンが驚く井浦新の最新ショット
井浦は「Sunset-chasing hearts #台南 #夕日 #黄昏 #塩田 #elnest」とコメントし、夕焼けをバックに自撮りしたショットを複数枚アップした。
景色の美しさも印象的だが、それ以上に投稿を見た人々の関心はヘアスタイルに集まっている。
コメント欄には「井浦さんの髪型が随分とチリチリになって 最終形態の髪型なのでしょうか？」「新さんのヘアースタイルが気になる〜！」「髪型すごい」「新たさんの髪型しか入ってこない！」などの反響が集まっていた。